Россия запустит первые 5G-сети в городах-миллионниках в 2025 году

02:03, 04 марта 2023
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Россия запустит первые 5G-сети в городах-миллионниках в 2025 годуОб этом рассказал глава Минцифры
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в городах-миллионниках в 2025 году ведомство запустит пилотные проекты в области связи 5G.
Фото: Unsplash.com
Сети 5G будут развёрнуты на отечественных базовых станциях. Ранее запуск 5G планировался в 2024 году.
«Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций. ...Мы считаем, что в 2025 году в миллионниках начнутся пилоты на российских базовых станциях», — рассказал Шадаев.