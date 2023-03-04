Россия запустит первые 5G-сети в городах-миллионниках в 2025 году

Сети 5G будут развёрнуты на отечественных базовых станциях. Ранее запуск 5G планировался в 2024 году.

«Мы же запустили в пробном режиме несколько сетей на зарубежном оборудовании, плюс у нас сейчас операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, там есть план поставки 5G базовых станций. ...Мы считаем, что в 2025 году в миллионниках начнутся пилоты на российских базовых станциях», — рассказал Шадаев.