Россия запустит «Прогресс МС-28» с провиантом для космонавтов 15 августа

15 августа российским космонавтам на Международную космическую станцию доставят свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук с помощью грузового корабля «Прогресс МС-28». Этот запуск станет частью регулярного снабжения станции, и помимо фруктов, космонавты получат базовый 16-дневный рацион, включающий кетчуп шашлычный, кофе в различных вариантах и другие продукты.

По словам Андрея Ведерникова, начальника отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, на борту «Прогресса МС-28» будут не только продукты питания, но и множество других необходимых вещей. Сюда войдут кофе с сахаром, без сахара, натуральный с молоком, а также несколько видов кетчупа.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-28» состоится 15 августа с космодрома Байконур. Это очередная миссия по доставке продуктов и оборудования на космическую станцию, что позволяет поддерживать комфортные условия для работы и жизни космонавтов в космосе.