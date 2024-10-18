Россия запустит сервис BRICS Pay для оплаты с карт в Турции, Египте, Мальдивах и других туристических странах

Опубликовано 18 октября 2024, 08:151 мин.
Россия запустит сервис BRICS Pay для оплаты с карт в Турции, Египте, Мальдивах и других туристических странахУже к концу года
Россия планирует запустить сервис BRICS Pay для безналичной оплаты через QR-коды уже к концу 2024 года.
Этот сервис предназначен для иностранных туристов и будет действовать в популярных туристических странах, таких как Турция, Египет и Мальдивы.
Система позволит иностранцам расплачиваться с помощью карт Visa и Mastercard внутри России, а также использовать карту «Мир» за границей. Приложение BRICS Pay вскоре станет доступно для скачивания в App Store и Google Play.
В 2025 году сервис планируют расширить для российских пользователей, что позволит им совершать платежи в туристических странах.
Кроме того, система будет полезна трудовым мигрантам, которые смогут пополнять карты в российских банках, а их семьи — использовать средства за границей.