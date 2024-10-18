Россия запустит сервис BRICS Pay для оплаты с карт в Турции, Египте, Мальдивах и других туристических странах

Этот сервис предназначен для иностранных туристов и будет действовать в популярных туристических странах, таких как Турция, Египет и Мальдивы.

Система позволит иностранцам расплачиваться с помощью карт Visa и Mastercard внутри России, а также использовать карту «Мир» за границей. Приложение BRICS Pay вскоре станет доступно для скачивания в App Store и Google Play.

В 2025 году сервис планируют расширить для российских пользователей, что позволит им совершать платежи в туристических странах.

Кроме того, система будет полезна трудовым мигрантам, которые смогут пополнять карты в российских банках, а их семьи — использовать средства за границей.