Россия запустит в космос 100 новых спутников

Россия запустит в космос 100 новых спутниковВ течение двух лет
Кроме этих спутников компания намерена вывести на орбиту радиолокационный спутник «Атомсат», работающий на базе платформы «Паллада». АФК «Система» планирует увеличить количество спутников дочерней компании «Спутникс»: сейчас на орбите находится три аппарата компании, в следующем году их количество планируется увеличить до 22, а в течение двух последующих лет — до 100.
У спутников будет широкая сфера применения. Они необходимы для радарного зондирования Земли, мониторинга вырубки лесов и пожаров, контроля углеродного следа, обеспечения спутникового интернета и других проектов.
Примерная стоимость необходимых инвестиций составит порядка 2 млрд рублей в силу равной стоимости производства и запуска спутников — по 10 млн, т.е. для отправки в космос 100 аппаратов необходимо как минимум 2 млрд. При этом ряд экспертов уже посчитали эти деньги недостаточными, указав, что сумма отражает минимальные затраты.