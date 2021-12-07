Россия запустит в космос 100 новых спутников

Кроме этих спутников компания намерена вывести на орбиту радиолокационный спутник «Атомсат», работающий на базе платформы «Паллада». АФК «Система» планирует увеличить количество спутников дочерней компании «Спутникс»: сейчас на орбите находится три аппарата компании, в следующем году их количество планируется увеличить до 22, а в течение двух последующих лет — до 100.

У спутников будет широкая сфера применения. Они необходимы для радарного зондирования Земли, мониторинга вырубки лесов и пожаров, контроля углеродного следа, обеспечения спутникового интернета и других проектов.

Примерная стоимость необходимых инвестиций составит порядка 2 млрд рублей в силу равной стоимости производства и запуска спутников — по 10 млн, т.е. для отправки в космос 100 аппаратов необходимо как минимум 2 млрд. При этом ряд экспертов уже посчитали эти деньги недостаточными, указав, что сумма отражает минимальные затраты.