Россия запустит в космос мышей и мух в 2024 году

«Роскосмос» раскрыл свои планы по запуску нового научного спутника типа «Бион-М» номер 2 на орбиту. Этот спутник будет не только нести техническое оборудование, но и перевозить на борту мышей и мух-дрозофилов. Планируется осуществить запуск до конца июля следующего года.

На борту «Бион-М» будут находиться 75 мышей и неуточнённое количество мух-дрозофилов. Этот запуск является частью программы развития Российской орбитальной станции, и подготовительные работы, включая бортовое оборудование и научную аппаратуру, идут по плану.

Часть мышей будет питаться пастой, а другая часть получит сухой корм. Это необходимо для подготовки к следующему запуску «Бион-М» номер 3, который запланирован на 2025 год и будет оборудован центрифугами и другими системами для более глубоких исследований жизни мышей в космосе. Первый советский спутник «Бион» был запущен в 1973 году и проводил исследования в области биологии, перевозя на борту крыс, черепах, растения и насекомых. В 2013 году был запущен первый российский спутник «Бион-М» номер 1, который стал настоящим космическим зоопарком, включая мышей, улиток, гекконов, песчанок и других животных, а также разные виды растений и микроорганизмов.