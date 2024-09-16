Россия запустит второй спутник «Кондор-ФКА» в ноябре

Роскосмос анонсировал, что запуск радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 запланирован на конец ноября 2024 года. Спутник уже прибыл на космодром Восточный, откуда и будет осуществлён запуск, сообщили в ведомстве. Согласно их информации, старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» намечен на тот же период.

Спутники «Кондор» — это серия малых аппаратов для дистанционного зондирования Земли, разработанных НПО машиностроения. Основные задачи этих спутников включают картографирование, экологический мониторинг и разведку природных ресурсов. Стоит отметить, что два первых аппарата «Кондор» были успешно выведены на орбиту в 2013–2014 годах.

Первый спутник нового поколения «Кондор-ФКА» № 1 стартовал в июне 2023 года. Эти аппараты способны получать высококачественные изображения поверхности Земли даже в плохую погоду и в любое время суток. Они могут делать снимки с разрешением до 1 метра и охватывать полосу до 120 километров в обзорном режиме, что делает их полезными для разнообразных исследований.