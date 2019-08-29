Россия запустит Wi-Fi в горах Северного Кавказа

Так, компания уже начала строительство оптоволоконных линий связи в высокогорном Акушинском районе Дагестана. Жители 16 малонаселенных и удаленных сел численностью от 250 до 500 человек получат доступ к бесплатному интернету уже до конца текущего года.

”В дальнейшем мы установим в каждом населенном пункте точки доступа wi-fi со 100-метровым радиусом действия. Но этим мы не ограничиваемся - c помощью оптоволоконного кабеля мы можем организовать жителям индивидуальное подключение. Также на базе созданной <…> телеком-инфраструктуры появится возможность реализовывать другие стратегические проекты, включенные в программу "Цифровая экономика"”, — рассказал директор Дагестанского филиала “Ростелеком” Руслан Ярахмедов.