Россия запустит Зимбабвийский спутник на орбиту 5 ноября

Спутник ZimSat-2, созданный для космической программы Зимбабве, 5 ноября отправится в космос с космодрома Восточный на ракете «Союз». В посольстве РФ в Хараре пояснили, что запуск поможет стране развивать системы дистанционного зондирования Земли и связи, что станет значимым шагом в их космической программе. Запуск пройдёт в составе группы из 53 малых спутников, которые российская ракета выведет на орбиту.

Проект ZimSat-2 был разработан Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве (ЗИНГСА) при поддержке Юго-Западного государственного университета в Курске. В создании спутника участвовали зимбабвийские инженеры и студенты, которые проходят обучение в России по президентской программе стипендий. Это сотрудничество даёт возможность Зимбабве развивать свои научные и технологические навыки.

Ранее посол России в Зимбабве Николай Красильников сообщил, что сотрудничество с «Роскосмосом» уже имеет правовую основу. Достигнуты договорённости о создании в Зимбабве центра для обработки спутниковых данных, что должно усилить технические возможности страны в области космических исследований и связи.