Россия заработала более 15 млрд долларов на продаже военной техники за рубеж в 2019 году

”Что касается итогов ВТС за прошлый год, то они, безусловно, положительные. Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жёсткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно. Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на два процента”, — рассказал глава государства.

Помимо этого, Владимир Путин отдельно отметил, что то, насколько удачно будет продвигаться российская продукция на мировом рынке вооружений, очень сильно зависит от того, насколько эффективно работают отечественные предприятия. Также президент отметил, что в 2020 году, кроме международной конкуренции, заметной проблемой может оказаться и всемирное распространение нового коронавируса, оказавшего крайне негативное влияние на мировую экономику.