Россия защитит Крым новейшим вооружением

По словам людей, близких российскому ведомству, новейшая техника будет передана армии РФ до конца 2019 года. Благодаря полученным радарам, военные смогут обезопасить юг страны, в том числе и Крым. По словам экспертов, “Ниобий-СВ” с легкостью может стать российским ответом на систему ПРО, которую планируется разместить в Румынии и Болгарии.

Напомним, что радиолокационная станция “Ниобий-СВ” разрабатывается с целью обнаружения, а также дальнейшего сопровождения воздушных объектов различных типов: самолетов, вертолетов, различного рода ракет, а также беспилотников.