Наука и технологии
Вчера 21:58
Россия защитит Крым новейшим вооружением
А также не забудет в целом о Юге страны
Российское издание “Известия”, ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны Российской Федерации, рассказало, что южный военный округ в ближайшее время получит на вооружение сверхмощные радиолокационные системы дальнего действия “Ниобий-СВ”.
По словам людей, близких российскому ведомству, новейшая техника будет передана армии РФ до конца 2019 года. Благодаря полученным радарам, военные смогут обезопасить юг страны, в том числе и Крым. По словам экспертов, “Ниобий-СВ” с легкостью может стать российским ответом на систему ПРО, которую планируется разместить в Румынии и Болгарии.
Напомним, что радиолокационная станция “Ниобий-СВ” разрабатывается с целью обнаружения, а также дальнейшего сопровождения воздушных объектов различных типов: самолетов, вертолетов, различного рода ракет, а также беспилотников.
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