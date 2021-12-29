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Россия завершила испытания комплекса С-550, способного поражать космические цели

А ведь о его разработке стало известно всего около месяца назад

В сети появилась информация об успешном окончании испытаний новейшего зенитного ракетного комплекса С-550. По данным источника, близкого к военному ведомству, орудие способно поражать космические аппараты.