Россия завершила испытания комплекса С-550, способного поражать космические цели

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Россия завершила испытания комплекса С-550, способного поражать космические целиА ведь о его разработке стало известно всего около месяца назад
В сети появилась информация об успешном окончании испытаний новейшего зенитного ракетного комплекса С-550. По данным источника, близкого к военному ведомству, орудие способно поражать космические аппараты.
Инсайдер также поделился информацией о том, что первая бригада ЗРС заступила на боевое дежурство.
Абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров.
Собеседник ТАСС
Он также отметил, что прямо сейчас в России выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО—ПРО на основе ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500, а также С-550 в космосе.
Напомним, что первые разговоры о разработке С-550 появились в сети совсем недавно — лишь в ноябре 2021 года.
Источник: ТАСС