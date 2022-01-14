Россия завершит производство тяжёлых ракет «Протон-М» уже в 2022 году

Наука и технологии
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Россия завершит производство тяжёлых ракет «Протон-М» уже в 2022 годуОсталось закончить лишь несколько экземпляров
В сети появилась информация о том, на каком этапе находится производство новейшей российской тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М».
Судя по всему, у центра имени Хруничева есть все шансы закончить процесс в 2022 году. Специалистам осталось лишь изготовить четыре экземпляра ракеты.
В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М». В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год.
Центр имени Хруничева
Напомним, что в декабре 2021 года Россия провела запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Стартовой площадкой выступил космодром Байконур. Ещё ранее, в июле того же года, состоялся пуск тяжёлой ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС).
Источник: ТАСС