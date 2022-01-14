Россия завершит производство тяжёлых ракет «Протон-М» уже в 2022 году

Напомним, что в декабре 2021 года Россия провела запуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Стартовой площадкой выступил космодром Байконур. Ещё ранее, в июле того же года, состоялся пуск тяжёлой ракеты «Протон-М» с модулем «Наука» к Международной космической станции (МКС).