Наука и технологии
Сегодня 07:07
Россия значительно расширит танковые войска
Более 100 экипажей начнут военную службу в ближайшее время
Как стало известно, более 100 подготовленных танковых экипажей в ближайшее время пополнят танковые подразделения Центрального военного округа. К слову, их подготовка проходила в окружном учебном центре подготовки младших специалистов.
Так, более 300 будущих танкистов сдают экзамены в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. В рамках выпускных испытаний они проходят боевые стрельбы штатным 125-миллиметровым снарядом по мишеням, которые занимаются имитацией настоящих бронемашины. Дистанция, с которой будущие бойцы проводят стрельбы, достигает 2 тыс метров, при этом сами стрельбы проходят как днем, так и ночью.
Напомним, что в данном центре военнослужащие проходят четырехмесячное обучение. в рамках которого осваивают более десяти военных специальностей. В их число входят наводчик-оператор танка, командир боевой машины, специалист войск связи и многие другие.