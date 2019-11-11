Россия значительно расширит танковые войска

Так, более 300 будущих танкистов сдают экзамены в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области. В рамках выпускных испытаний они проходят боевые стрельбы штатным 125-миллиметровым снарядом по мишеням, которые занимаются имитацией настоящих бронемашины. Дистанция, с которой будущие бойцы проводят стрельбы, достигает 2 тыс метров, при этом сами стрельбы проходят как днем, так и ночью.

Напомним, что в данном центре военнослужащие проходят четырехмесячное обучение. в рамках которого осваивают более десяти военных специальностей. В их число входят наводчик-оператор танка, командир боевой машины, специалист войск связи и многие другие.