Россия значительно увеличит дальнобойность военных радаров

Главная цель новых радаров состоит в опознании воздушной цели с дальних расстояний, а также наведения зенитных боеголовок и самолетов. Новейшие радары способны автоматически контролировать десятки целей и точно определять местонахождение и траекторию движения всех типов летательных аппаратов. Отмечают также высокую мобильность данных устройств и способность анализировать воздушную обстановку без перебоев.

Сообщается, новая автоматизированная вся система Воздушно-космических войск будет базироваться на радарах с искусственным интеллектом такого типа. По словам специалистов, военные радары увеличат возможности отечественной противовоздушной обороны.