Россиян будут штрафовать за оплату через китайские платежные системы со смартфона за границей

”Китайский платежный сервис Alipay дал возможность иностранным путешественникам из России оплачивать свои покупки с телефона в магазинах, которые не принимают платежные системы Visa, MasterCard или наличные”, — сообщает китайское издание South China Morning Post.

Но при этом уже сейчас известно о том, что "оплата через Alipay для иностранных туристов в Китае" вполне может обернуться неприятными сюрпризами со стороны налоговой. Так, в момент пополнения счета Alipay через иностранные карточки, пользователи по сути открывает на свое имя виртуальную карту в Bank of Shanghai.

Таким образом не ожидающий подвоха турист открывает банковский счет в валюте, о котором он, по законам РФ, должен отчитаться в налоговую. В противном случае его ждет штраф. А учитывая тот факт, что китайские банки уже наладили автоматический обмен информацией с российской налоговой, штрафы — это всего лишь вопрос времени.