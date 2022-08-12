Россиян часто атакуют мошенники. Но знаете ли вы конкретно, насколько часто?

В результате опроса выяснилось, что 33% респондентов либо сами становились жертвой мошенников, либо сталкивались с ситуациями, когда обманывали их близких. На вопрос о том, как опрошенные оценивают уровень своей финансовой грамотности, 10% оценили её высоко. Причём высоко свою финансовую грамотность оценивают люди в возрасте от 18 до 24 лет, среди возрастных категорий это 24%. Средне личную финансовую грамотность оценили почти 50% участников.

Делать первые шаги в изучении этой темы начали 23%, 19% — не интересуются темой.

Большая часть опрошенных, 28%, узнают о том, как правильно распоряжаться деньгами, из обсуждений с близкими, 28% — из материалов в интернете, 26% — из авторских блогов и социальных сетей. При этом 31% респондентов не предпринимает вообще никаких действий.