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Россиян начнут наказывать за пропаганду наркотиков в интернете
Что не меняет размер штрафа
На официальном сайте нормативных правовых актов был опубликован новый Кодекс об административных правонарушениях, разработанный Министерством юстиции РФ. Так, согласно размещенному документу, россиян начнут наказывать за пропаганду наркотиков. Отмечается, что наказание распространяется в том числе и за пропаганду в социальных сетях.
Так, сообщается, что за распространение пропаганды наркотических средств или же размещение их рекламы предусмотрено наказание, подразумевающее обязательную отработку на срок до 30 часов. При этом размер штрафа остается прежним. В статью также добавили пункт, согласно которому за пропаганду наркотических средств, а также психотропных веществ онлайн будет наложено административное наказание, в том случае, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
Что касается штрафов, то для граждан его минимальная сумма будет составлять порядка 5 тыс рублей, тогда как максимальная достигает 30 тыс рублей.