Россиян начнут наказывать за пропаганду наркотиков в интернете

Так, сообщается, что за распространение пропаганды наркотических средств или же размещение их рекламы предусмотрено наказание, подразумевающее обязательную отработку на срок до 30 часов. При этом размер штрафа остается прежним. В статью также добавили пункт, согласно которому за пропаганду наркотических средств, а также психотропных веществ онлайн будет наложено административное наказание, в том случае, "если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Что касается штрафов, то для граждан его минимальная сумма будет составлять порядка 5 тыс рублей, тогда как максимальная достигает 30 тыс рублей.