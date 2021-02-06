Россиян начнут прививать от аллергии на кошек

Об этом в интервью издания РИА Новости рассказал профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента, который принимает участие в разработке этой вакцины. Он отметил, что прививка также эффективна против гепатита В. Кроме того, ее могут использовать и в качестве профилактики аллергии у детей. Она также может помочь людям с аллергией на собак, морских свинок и крыс.

Предполагается, что уже в этом году прививка перейдет к этапу клинических исследований. ”С этапа дозировки и безопасности можно перейти к большому исследованию, и тогда при определенных обстоятельствах, возможно, уже в 2023 году вакцина будет доступна для населения, поскольку регистрация препаратов в России также происходит быстрее, чем в ЕС”, — поделился Валента.