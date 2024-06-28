Россиян начнут «продувать» перед арендой электросамокатов

Россиян начнут «продувать» перед арендой электросамокатовРассказали в компании Whoosh
Сервис аренды электросамокатов Whoosh планирует внедрить проверку пользователей на алкогольное опьянение, сообщил соучредитель Сергей Лаврентьев. Он заявил об этом на Петербургском международном юридическом форуме, добавив, что это будет не тест с алкотрубкой, а проверка когнитивных способностей человека.
Компания также намерена запустить несколько программ для повышения безопасности на электросамокатах, включая антитандем. По словам Лаврентьева, эти меры включены в дорожную карту сервиса на ближайшие два года.
Елизавета Турбина, директор по правовым вопросам Яндекс Go, подчеркнула, что шеринговые компании более эффективны в управлении электросамокатами по сравнению с индивидуальными владельцами. Они могут контролировать скорость самокатов, ограничивать её и проводить работу по повышению культуры использования этого транспорта. Турбина также выразила готовность сотрудничать с городскими властями для развития велодорожек и другой инфраструктуры до принятия строгих запретительных мер.