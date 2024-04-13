Россиян начнут штрафовать за нетрезвую езду на электросамокате

Компания «Юрент» и Минтранс предложили ввести штрафы до 100 тысяч рублей за езду на электросамокатах в нетрезвом состоянии, сообщил гендиректор Иван Туринге. Он объяснил, что инициатива пришла от «Юрента» в сотрудничестве с Минтрансом, и размер штрафа выбран аналогично каршерингу.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, как обнаруживать и фиксировать нетрезвую езду на электросамокатах, сказал Туринге. Планируется также внедрить возможность проверки возраста пользователей через портал госуслуг.

Компания также намерена вложить 1 рубль с каждой поездки в инфраструктуру и безопасность в 2024 году. Ожидается, что количество поездок превысит 100 миллионов, что позволит инвестировать более 100 миллионов рублей в города России, в первую очередь, в велополосы. Также планируется создание виртуальных парковок для электросамокатов в нескольких городах России для более удобной парковки.