Россиян начнут штрафовать за выбрасывание компьютеров на помойку

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Россиян начнут штрафовать за выбрасывание компьютеров на помойкуНовые правила вступают в силу с 1 марта
В сети появилась информация о свежих требованиях по утилизации шести групп отходов. Среди них нашлось место и компьютерной технике.
Новые правила вступают в силу уже с 1 марта 2022 года. Нововведение запрещает россиянам выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Все эти отходы будет необходимо сдавать на утилизацию.
Сообщается, что свежий запрет затронет не только компании и юридические лица, но также и обычных граждан.
На случай нарушения требования предусмотрен штраф: 1-2 тыс рублей для физических лиц и 100-250 тыс рублей для предприятий. Если же будет обнаружено повторное нарушение, то сумма наказания вырастет — до 3-4 тыс и 400-500 тыс рублей соответственно.
Источник: Газета.ру