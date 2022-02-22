Россиян начнут штрафовать за выбрасывание компьютеров на помойку

Новые правила вступают в силу уже с 1 марта 2022 года. Нововведение запрещает россиянам выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски. Все эти отходы будет необходимо сдавать на утилизацию.

Сообщается, что свежий запрет затронет не только компании и юридические лица, но также и обычных граждан.

На случай нарушения требования предусмотрен штраф: 1-2 тыс рублей для физических лиц и 100-250 тыс рублей для предприятий. Если же будет обнаружено повторное нарушение, то сумма наказания вырастет — до 3-4 тыс и 400-500 тыс рублей соответственно.