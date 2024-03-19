Россиян не станут отключать от облачных сервисов Microsoft

Microsoft сообщила, что не будет блокировать доступ к своим продуктам для физических лиц на территории РФ в ночь с 20 на 21 марта. Однако российским компаниям было отправлено предупреждение о закрытии доступа к некоторым облачным продуктам. Будет заблокирован доступ к облачным сервисам Microsoft только для юридических лиц, зарегистрированных в России. Microsoft рассматривает возможность переноса сроков блокировки с 20 марта на конец месяца.

Точный список продуктов Microsoft, подпадающих под ограничения, пока не опубликован. Однако вероятно, что блокировка затронет все облачные службы. Среди продуктов, которые могут быть заблокированы, — Microsoft Teams, OneDrive, Azure, Office 365, SQL Server и System Center. Возможно, также будут затронуты бесплатные версии Power BI Pro, Azure Devops и образовательные продукты.

Вице-президент Softline Андрей Благоразумов сообщил, что получил информацию о возможном переносе сроков блокировки на конец месяца. Это стало возможным благодаря активной позиции клиентов компании. Предполагается, что отсрочка поможет компаниям сделать бэкапы данных и подготовиться к использованию альтернативной инфраструктуры.