Россиян обязали использовать двухфакторную аутентификацию на Госуслугах

С начала октября на портале «Госуслуги» двухфакторная аутентификация стала обязательной для новых пользователей и тех, кто восстанавливает свои аккаунты. Более 35 миллионов людей уже воспользовались этой дополнительной защитой, как сообщила пресс-служба Минцифры.

Минцифра внедрила двухфакторную аутентификацию, чтобы обеспечить большую безопасность аккаунтов пользователей и защитить их личные данные. В ближайшее время правительство должно утвердить проект постановления, официально сделав двухфакторную аутентификацию обязательной для всех.

Пользователи получат последний шанс войти в свой аккаунт без двухфакторной аутентификации, что позволит им уточнить свои данные и выбрать способ дополнительной защиты. Если они не установят второй фактор на этом этапе, им потребуется выбрать его при следующем входе. Варианты дополнительной защиты включают в себя код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) и вход с использованием биометрических данных. Более 35 миллионов пользователей уже подключили двухфакторную аутентификацию для своей безопасности.