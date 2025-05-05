Россиян обяжут подтверждать личность на «Госуслугах» для аренды электросамокатов

Кикшеринговые сервисы предлагают властям ввести обязательную верификацию пользователей электросамокатов через портал «Госуслуги». Эта мера, по мнению операторов, поможет снизить число случаев, когда самокаты арендуют несовершеннолетние, что запрещено большинством сервисов. Например, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» полностью закрыли доступ для детей, а Whoosh разрешает прокат с 16 лет в некоторых городах.

В Ассоциации операторов микромобильности поддержали идею, отметив, что отказ от анонимности сделает правила поездок более прозрачными. В Whoosh заявили, что верификация поможет исключить нарушителей. В «МТС Юрент» назвали интеграцию с «Госуслугами» удобным способом ограничить доступ подростков, которые могут недооценивать риски. В «Яндекс.Go» предложили внедрить систему проверки возраста по всей стране.

Однако в Минцифры сообщили, что планов на массовое введение такой верификации пока нет. Возможно, один из сервисов станет участником эксперимента по авторизации через «Госуслуги». Пользователи при этом смогут сами решать, какие данные передавать, а согласие на обработку информации можно будет отозвать в любое время. Инициативу поддержала депутат Татьяна Буцкая, предложившая дополнительно ввести обязательное страхование для пользователей электросамокатов, как ОСАГО для авто.