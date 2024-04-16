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Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 21:23
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Россиян обяжут предоставлять паспортные данные для аренды электросамокатов

По предложению депутата Павла Федяева
В России введут обязательную проверку паспорта для аренды электросамокатов
Россиян обяжут предоставлять паспортные данные для аренды электросамокатов
© Creative Christians

Кикшеринговые компании в России рассматривают предложение ввести обязательную проверку личности пользователей с помощью паспорта или водительских прав. Цель такой меры — предотвратить использование электросамокатов несовершеннолетними. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту, Павел Федяев, поддержал идею, отметив, что подростки на электросамокатах являются основной причиной раздражения для пешеходов.

Он отметил, что прокатные сервисы уже работают над этим вопросом и делают шаги к тому, чтобы предотвратить доступ к электросамокатам пользователям до 18 лет. Однако он выразил надежду на более конкретные результаты. Федяев также высказал мнение о необходимости разработки единого стандарта возраста для всех пользователей электросамокатов в будущем.