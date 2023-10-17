Россиян обяжут регистрировать электросамокаты на Госуслугах

В Государственной Думе представлен законопроект о регистрации электросамокатов и подобных устройств через портал государственных услуг. Документ предполагает выдачу номеров для идентификации владельцев и применение государственных мер контроля. Депутаты от ЛДПР и Минтранс поддерживают эту меру, утверждая, что она снизит количество аварий с участием таких устройств.

По законопроекту, регистрация СИМ будет проводиться через госуслуги, и владельцам будут выдавать номера. Порядок этой процедуры будет установлен правительством. Депутаты считают, что текущее законодательство недостаточно регулирует использование этих устройств.

Минтранс и ГИБДД уже ужесточили правила для СИМ, включив ограничение скорости, запрет на движение по автомагистралям и другие ограничения. Отказ от соблюдения этих правил влечёт штрафы. Однако, в Москве начали создавать зоны ограничения скорости для скутеров, исходя из обеспокоенности количеством этих устройств на дорогах и неясности по поводу проверки их регистрации.