Россиян поделят на две группы по типу доступной им мобильной ОС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) планирует разделить отечественные операционные системы (ОС) для смартфонов на разные категории пользователей. Согласно данным СМИ, в правительстве рассматриваются три категории: корпоративные служащие, государственные служащие и обычные граждане. Первые две категории планируют перевести на защищённые устройства с ОС «Аврора» от «Ростелекома», тогда как обычные граждане будут пользоваться смартфонами с ОС «Роса» от НТЦ ИТ РОСА.

В качестве возможной альтернативы «Росе» рассматривается российский аналог Android, основанный на открытом коде AOSP. Среди потенциальных разработчиков такой ОС называют «Сбер», VK, «Яндекс» и другие российские IT-компании.

Для поддержки разработчиков приложений и стимулирования российских мобильных экосистем рассматривается вариант софинансирования их проектов из государственного бюджета. Также возможно привлечение интереса граждан к российским ОС путём предоставления государственных сервисов и услуг только на этих платформах.