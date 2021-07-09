Россиян попросили отказаться от секса на время вакцинации

Так, по словам эксперта, после вакцинации стоит ограничить повышенные нагрузки. “Секс – это очень энергозатратное занятие", — отметил Грайфер, в связи с чем и порекомендовал воздержаться от интимных связей вакцинированных от коронавируса россиян.

В региональном Минздраве сообщили, что в течение трех дней после любой вакцинации рекомендуется ограничить тяжелые физические нагрузки, в том числе и секс.

Напомним, что нескольким ранее еще один авторитетный научный журнал, помимо Lancet, признал эффективность вакцины «Спутник V». Речь о Nature, которые опубликовал материал об эффективности российской вакцины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.