Россиян поздравили с Днём Победы прямо из космоса

На данный момент российские космонавты пребывают на Международной космической станции, однако даже это не помешало им поздравить жителей России с 75-летием великой Победы. ”Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь”, — поделился космонавт Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, отметил, что война затронула миллионы людей, тогда как победа объединила многие народы. Он напомним, что необходимо сделать все возможное, чтобы новые поколения жили без войн, сохранив планету в мире.