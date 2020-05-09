Наука и технологии
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Россиян поздравили с Днём Победы прямо из космоса
Сделали это российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер
Буквально сегодня на официальном сайте Роскосмоса было опубликовано видео, в котором космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем Победы прямо из космоса.
На данный момент российские космонавты пребывают на Международной космической станции, однако даже это не помешало им поздравить жителей России с 75-летием великой Победы. ”Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие — свою жизнь”, — поделился космонавт Иванишин.
Вагнер, в свою очередь, отметил, что война затронула миллионы людей, тогда как победа объединила многие народы. Он напомним, что необходимо сделать все возможное, чтобы новые поколения жили без войн, сохранив планету в мире.