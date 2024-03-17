Россиян предостерегли о новой схеме хакеров в сервисах видеозвонков

Киберпреступники запустили крупную атаку, разместив опасные вирусы на известных видеосервисах. Они создали поддельные веб-сайты, которые выглядят как настоящие, чтобы соблазнить пользователей. Сайты предлагают скачать приложение для Android или Windows, но на самом деле загружается вирус, который даёт преступникам удалённый доступ к устройству, позволяя прослушивать разговоры, копировать файлы и делать снимки экрана.

Согласно данным, зимой хакеры активно распространяли вирусы через фальшивые сайты Google Meet, Zoom и Skype. Их целью было максимально точно скопировать официальные веб-сайты видеосервисов, чтобы привлечь больше пользователей. Как только пользователи устанавливали поддельные приложения, их устройства заражались вирусом, давая злоумышленникам доступ к личной информации.