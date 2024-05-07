Россиян предостерегли от авторизации на сайтах через Telegram

Эксперт по интернет-угрозам из «Код Безопасности» предупреждает о новых атаках на пользователей Telegram. Он советует не использовать авторизацию через этот мессенджер на других сервисах, потому что это может быть опасно из-за особенностей алгоритма. Горбунов также рекомендует создавать отдельные учётные записи для каждого сайта и включать двухфакторную аутентификацию в Telegram.

Другой метод защиты, который предложил эксперт, — это внимательно проверять ссылки в сообщениях. Он предупреждает о фишинговых сайтах, которые могут выглядеть похоже на оригинал, но не быть ими. Горбунов также советует не присоединяться к группам и каналам, чтобы избежать возможных мошеннических схем.

Наконец, эксперт подчёркивает важность проверки активных сеансов в Telegram и выхода из них после использования. Это помогает обнаружить подозрительную активность и защитить свой аккаунт от хакеров.