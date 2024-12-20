Россиян предостерегли от установки приложений по ссылкам от незнакомцев

Специалисты российских банков предупреждают о растущей угрозе мобильного банковского трояна Mamont, который активно распространяется перед Новым годом. Мошенники используют фальшивые онлайн-магазины, заманивая покупателей выгодными предложениями. Для отслеживания посылок пользователей просят скачать трекер, который на самом деле является зловредом. Этот троян перехватывает SMS и push-уведомления, что позволяет мошенникам красть деньги через SMS-банкинг.

Эксперты в области безопасности советуют не скачивать приложения по ссылкам от незнакомых людей. Важно использовать только официальные источники для скачивания программ. Также стоит установить антивирусные приложения на мобильных устройствах и компьютерах, а для дополнительной защиты — использовать антифишинговые функции. «Главное правило защиты — не доверять ссылкам от сомнительных источников и всегда проверять разрешения, которые требует приложение при установке», — отмечают в пресс-службе Почта Банка.

В банке «Зенит» добавили, что подобные схемы мошенничества не новы, и напомнили о важности осторожности при сделках в интернете. С ними согласны и эксперты других финансовых учреждений, подчёркивающие, что анонимность в онлайн-каналах существенно увеличивает риски. «Не верьте предложениям, которые не размещены на официальных сайтах, и избегайте установки приложений с подозрительных ресурсов», — предупредили они. Если же вам нужно совершить покупку, лучше использовать платформы с хорошей репутацией и механизмами защиты сделок.