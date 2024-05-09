Россиян предупредили о двух мощных плазменных ударах по Земле

Солнечная плазма, выброшенная во время последних солнечных вспышек, ожидается на Земле 10 и 11 мая, по словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Сергея Богачёва. Это крупные и быстрые выбросы, которые могут вызвать геомагнитные бури.

Согласно прогнозам, первый удар плазмы ожидается в конце пятницы, а второй — к полудню в субботу. Это может привести к нестабильной геомагнитной обстановке и магнитным бурям в течение двух-трёх дней.

Солнечные вспышки могут повлиять на энергосистемы, миграции животных, связь и навигационные системы. Учёные отмечают, что уровень солнечной активности продолжит расти, что может привести к новым событиям в ближайшее время.