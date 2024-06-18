Россиян предупредили о фейковом приложении Сбера в AppStore

В App Store появилось фейковое приложение под названием «Сбер: Новый доступ в Сбол», сообщает корреспондент. В банке подтвердили, что не имеют отношения к этому приложению и настоятельно просят клиентов не скачивать его. Разработчиком приложения указан Mukad Patel.

В Сбербанке уже отправили запрос на блокировку фейкового приложения. Они призывают клиентов быть осторожными и обращать внимание на подозрительные приложения. С начала года уже выявлено 21 мошенническое приложение, выдающее себя за продукт Сбера.

Недавно Сбербанк выпустил новую версию приложения «Умный онлайн» для iOS. Клиентов просят установить его как можно скорее, так как Сбер планирует отключить старые версии «Сбербанк онлайн» до конца года. Пользователям iPhone рекомендуют проверить версию своего приложения на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля.