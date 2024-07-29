Россиян предупредили о фейковом приложении Т-банка для устройств Apple

В App Store появилось фейковое приложение, которое выдаёт себя за официальное приложение Т-банка. Под именем «Т-Банк: ProjectFlow» скрывается подделка, которая на главном экране утверждает, что это официальное приложение банка.

Представитель Т-банка подтвердил, что «Т-Банк: ProjectFlow» — это обман. В банке уже работают над удалением этого приложения из магазина. «Мы настоятельно не рекомендуем его устанавливать и занимаемся решением проблемы с App Store,» — сообщили в Т-банке.

Банк также напомнил, что их настоящее приложение можно скачать только через официальные каналы, такие как чат поддержки или представительство банка.