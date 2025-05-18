Россиян предупредили о фейковых письмах о проверке графика отключения воды

Мошенники активно рассылают фейковые сообщения о проверке графика отключения горячей воды через электронную почту, мессенджеры и соцсети, рассказал юрист Давид Адамс из юридической группы АИД. Злоумышленники выдают себя за управляющие компании, муниципальные службы или даже госуслуги, предлагая перейти по ссылке, которая ведёт либо на поддельный сайт, либо скачивает вредоносное ПО на устройство.

По словам Адамса, переход по таким ссылкам иногда приводит к блокировке соцсетей и краже аккаунтов, а в других случаях на компьютер или телефон попадает троян, способный воровать логины, пароли и банковские данные. Он отметил, что мошенники даже подделывают официальные государственные сайты, чтобы убедить людей вводить личную информацию. Юрист рассказал, как распознать фишинговый сайт: часто в письмах много ошибок и паники, домены похожи на настоящие, но с лишними символами, а браузеры иногда предупреждают об угрозе таких сайтов.

Если человек случайно ввёл данные на вредоносном сайте, Адамс советует как можно скорее сменить пароли, отключить автозаполнение в браузере и проверить устройство антивирусом. При подозрительных списаниях с банковских счетов нужно обращаться в банк и подавать заявление о несанкционированных операциях. Также важно зафиксировать инцидент, обратившись в полицию через сайт МВД или портал «Госуслуги». По его словам, распространение таких мошеннических сообщений подпадает под уголовные статьи. о мошенничестве и вредоносных программах, но для начала расследования обычно требуется заявление потерпевшего. Он напомнил, что официальный график отключений горячей воды публикуется только на сайтах муниципалитетов и управляющих компаний, и уточнить дату можно на городском портале.