Россиян предупредили о фейковых предложениях работы в Telegram

Мошенники изобрели новый способ захвата Telegram-аккаунтов, прикрываясь фейковыми предложениями о работе от имени известных компаний. Эксперт по киберрискам Евгений Егоров отметил, что злоумышленники массово рассылают такие предложения, используя данные из украденных баз. Откликнувшимся создают учётные записи на поддельных сайтах, где предлагается выполнять задания и якобы зарабатывать деньги. Чтобы вывести заработок, жертву просят оплатить комиссию или ввести данные карты.

Примером таких уловок служат сообщения от имени HeadHunter, где обещают зарплату до 150 тысяч рублей за проверку «состояния оборудования скутера». На вопросы представители «компании» не отвечают, что вызывает подозрения. Подобные схемы использует фейковый представитель Baikal Shared Scooter Company Limited, предлагая 10-минутную работу с выплатой в пять долларов после регистрации. Егоров подчеркнул, что такие методы часто сопровождаются распространением вредоносных программ или сбором данных через фейковые приложения.

Ранее мошенники использовали подобные схемы под видом работы в крупных маркетплейсах или торговых сетях. Жертвам предлагали пополнить баланс аккаунта перед началом работы, обещая доход до 8500 рублей в день. Популярна и схема с «трудоустройством» оператором в такси, где деньги требуют для открытия счета. На экране жертвы демонстрируется фальшивый интерфейс с распределением заказов, добавил Егоров.