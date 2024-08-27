Россиян предупредили о фейковых «сборах» на помощь Дурову

Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили о новой спам-рассылке, цель которой — выманить деньги у пользователей под предлогом сбора средств на юридическую защиту Павла Дурова. Злоумышленники выдают себя за правозащитные организации и просят перевести деньги в криптовалюте на указанные кошельки. Этот мошеннический ход вызывает серьёзные опасения среди экспертов в области информационной безопасности.

По информации специалистов, письма из этой скам-кампании имеют небольшие отличия, чтобы обойти спам-фильтры. Злоумышленники меняют формулировки, избегают повторов и используют синонимы, а также варьируют название организации в зависимости от конкретного письма. Это позволяет им оставаться незамеченными и продолжать свою мошенническую деятельность.

Эксперты рекомендуют быть внимательными и обращать внимание на «красные флаги» — маркеры, которые могут указать на мошенничество. Важно настороженно относиться к сообщениям с ошибками, тщательно проверять URL-адреса и домены электронной почты, избегать пожертвований в криптовалюте, если нет уверенности в легитимности получателя, и всегда проверять адрес отправителя. «Лаборатория Касперского» подчёркивает, что доверять стоит только официальным сообщениям от проверенных источников.