Россиян предупредили о фейковых записях на медицинские обследования

Мошенники продолжают искать способы обмануть людей и получить доступ к личным данным, а одна из новых схем включает притворные звонки с предложениями бесплатных медицинских услуг. По словам Александра Хаминского, главы Центра правопорядка в Москве, злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и обращаются по имени, чтобы вызвать доверие. Они предлагают пройти диагностику или анализы и затем под разными предлогами просят сообщить номер СНИЛС и код подтверждения, полученный в SMS, что позволяет получить доступ к личным кабинетам жертв.

Как поясняет Хаминский, мошенники ловко пользуются популярностью государственных программ диспансеризации, чтобы усыпить бдительность граждан. Многие люди уже привыкли получать такие предложения от официальных медучреждений, и звонки от якобы поликлиники кажутся им правдоподобными. В ходе разговора злоумышленник выясняет, когда человек последний раз проходил определённые обследования, а затем назначает «визит» на удобное время и просит подтвердить запись, что и приводит к потере данных.

Чтобы избежать подобных случаев, Хаминский советует перезванивать в медучреждения по официальным номерам. Он напомнил, что сотрудники поликлиник обычно звонят с городских телефонов и никогда не запрашивают личные данные по мобильной связи. Самый надёжный способ, отмечает эксперт, — записываться на приём через личный кабинет на официальных порталах или посещать медучреждения лично.