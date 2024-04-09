Россиян предупредили о фразах, которые мошенники хотят услышать от своих жертв

Депутат Государственной Думы Антон Немкин предупреждает о рисках использования голосовых записей для финансовых операций. Мошенники могут использовать запись вашего голоса, чтобы подтвердить сделки или договоры без вашего согласия. Даже простые слова «да» или «подтверждаю» могут быть использованы против вас, поэтому важно быть осторожным при разговорах по телефону.

Однажды записанная фраза может быть использована преступниками для одобрения транзакций. Поэтому лучше избегать ответов на незнакомые звонки или отвечать молча, чтобы не дать мошенникам материал для манипуляций. Также полезно подключить смс-оповещения о финансовых операциях, чтобы оперативно реагировать на подозрительную активность и связываться с банком для предотвращения ущерба.

Немкин советует использовать биометрическую идентификацию для безопасности. При этом необходимо быть осмотрительным и не разглашать личную информацию мошенникам. Для повышения защиты можно воспользоваться услугами определителей номеров и активировать несколько сервисов для выявления подозрительных звонков.