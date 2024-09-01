Россиян предупредили о кибератаках через SMS

В России участились случаи мошенничества с применением технологии SMS-бомбинга, сообщили в Фонде поддержки пострадавших от преступлений (ФПП). Этот метод кибератаки включает массовую отправку сообщений на мобильный номер жертвы, что вызывает значительное беспокойство у граждан.

По словам Матвея Гончарова, директора ФПП, мошенники не только забрасывают жертву сообщениями, но и звонят под видом сотового оператора. «Они якобы информируют о массовой SMS-атаке и предлагают помощь, но для этого просят подтвердить персональные данные и коды из SMS,» — пояснил Гончаров. Аферисты рассчитывают на панику жертвы, которая может случайно ввести коды и потерять контроль над своими данными.

Один из случаев мошенничества был зафиксирован в Краснодаре, где злоумышленники рассылали фальшивые сообщения от имени департамента транспорта о якобы выписанных штрафах. SMS содержали ссылку на фишинговую страницу, в которую входили данные жертв. Департамент транспорта позже опубликовал в своём Telegram-канале предупреждение о подделке. Мошенники также могут отправлять сообщения об открытии кредитной линии, что позволяет им получить доступ к личной информации и банковским данным, если жертва перейдёт по подозрительным ссылкам.