Россиян предупредили о кражах данных через фейковую «техподдержку»

Киберпреступники стали использовать ложные сайты «техподдержки» для атак на клиентов операторов связи, сообщили аналитики Angara Security.

Они выяснили, что злоумышленники создают фальшивые сайты «операторов связи», предлагая продлить номер телефона на долгий срок. Под видом обновления информации, они запрашивают у пользователей учетные записи от «Госуслуг».

Эксперты отмечают, что мошенники избегают использовать в адресе домены операторов связи и используют .html расширение в названиях страниц, что выдает низкое качество разработки. Также они создают фейковые ресурсы техподдержки для других популярных сервисов и организаций.