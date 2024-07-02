Россиян предупредили о мошеннических предложениях работы в Telegram

В Telegram появились мошеннические объявления о работе в IT-сфере, которые публикуются среди настоящих вакансий от работодателей. Компания «Инфосистемы Джет», один из крупнейших IT-интеграторов, сообщила о случаях, когда фейковые объявления размещались в популярных каналах, на которые подписаны десятки тысяч человек. Всего выявлено более 35 подобных объявлений от одного мошеннического аккаунта.

Мошенники предлагают кандидатам заполнить Google-форму или связаться с HR-менеджером для дистанционного собеседования через мессенджер. После успешного интервью кандидатам предлагается подписать договор и привязать корпоративную сим-карту к личному банковскому аккаунту. Аналитик компании «Инфосистемы Джет» Анастасия Филиппова отмечает, что такая схема позволяет мошенникам собирать больше личных данных и выманивать деньги.

Эксперты рекомендуют соискателям проверять информацию о вакансиях на официальных сайтах компаний или на проверенных платформах поиска работы. Злоумышленники часто создают фишинговые страницы и используют методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к личной информации или банковским аккаунтам через тестовые задания или обучающие курсы.