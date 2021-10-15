Россиян предупредили о мошеннических сайтах-двойниках Госуслуг накануне переписи населения

Так, специалист компании «Инфосистемы Джет» Алексй Сизов рассказал в беседе с агентством Прайм, что россиянам в ближайшее время следует ожидать увеличения числа сайтов-двойников Госуслуг. Если быть точнее, бурный рост должен прийти на период проведения переписи — с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

По словам Сизова, с помощью сайтов-двойников злоумышленники смогут получить доступ к персональным данным россиян. Создание же подобных сайтов он объяснил тем, что именно в этом году жители России впервые смогут поучаствовать в переписи населения через Госуслуги.

Для защиты от атаки мошенников, специалист посоветовал быть внимательным и проверять правильность адреса портала в строке браузера. Также он назвал важным убедиться в защищённости соединения с сайтом — об этом будет свидетельствовать иконка замка в адресной строке.