Россиян предупредили о мошеннических сайтах ко Дню Победы

В России выявили новые интернет-ресурсы, которые придумали мошенники специально ко Дню Победы. Эти сайты выдавали себя за официальные ресурсы «Роскачества» и привлекали людей на фишинговые страницы. Злоумышленники обманывали ветеранов Великой Отечественной войны и их семьи, предлагая им вымышленные компенсации от 50 до 300 тысяч рублей.

Чтобы скрыть свои махинации, мошенники использовали крупные названия и обещали жертвам быстрые выплаты. Это заставляло людей спешить и быстрее попасться на уловку. Предполагается, что ближе к Дню Победы таких аферистических ресурсов станет больше, а мошенники будут активнее распространять ссылки на эти сайты через партнёрские программы.