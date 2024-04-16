Россиян предупредили о мошеннических сайтах ко Дню Победы

Опубликовано 16 апреля 2024, 21:51
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Россиян предупредили о мошеннических сайтах ко Дню ПобедыНацеленных на пожилых людей
Эксперты F.A.C.C.T рассказали о появлении большого количества фишинговых сайтов, обещающих выплаты в честь Дня Победы
В России выявили новые интернет-ресурсы, которые придумали мошенники специально ко Дню Победы. Эти сайты выдавали себя за официальные ресурсы «Роскачества» и привлекали людей на фишинговые страницы. Злоумышленники обманывали ветеранов Великой Отечественной войны и их семьи, предлагая им вымышленные компенсации от 50 до 300 тысяч рублей.
Чтобы скрыть свои махинации, мошенники использовали крупные названия и обещали жертвам быстрые выплаты. Это заставляло людей спешить и быстрее попасться на уловку. Предполагается, что ближе к Дню Победы таких аферистических ресурсов станет больше, а мошенники будут активнее распространять ссылки на эти сайты через партнёрские программы.
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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