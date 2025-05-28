Россиян предупредили о мошеннических сайтах с проверкой результатов ЕГЭ

Эксперты Angara Security предупредили о новой схеме обмана: мошенники запускают сайты, якобы предназначенные для проверки результатов ЕГЭ. Такие ресурсы могут ввести в заблуждение школьников и их родителей, находящихся в стрессе из-за экзаменов. Специалисты напоминают, что официальные данные доступны только на портале checkege.rustest.ru и через «Госуслуги».

Руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова отметила, что мошенники активно используют стрессовую ситуацию выпускников и их семей, снижая их способность критически оценивать информацию. Кроме того, злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы с ложными отзывами и «службой поддержки», предлагая доступ к несуществующим материалам. Одним из признаков таких каналов может быть низкая активность аудитории и ошибки в предоставленных данных.

Ещё одной уловкой стало предложение купить якобы «утёкшие ответы» или КИМы по разным предметам. Цены варьируются от 1100 рублей за один предмет до 7990 рублей за комплекс из пяти дисциплин. Эксперты советуют родителям и школьникам быть бдительными: проверять достоверность ссылок, использовать официальные ресурсы и рассказывать детям, что успешная сдача экзаменов возможна только благодаря упорной подготовке.