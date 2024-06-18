Россиян предупредили о мошеннических схемах в Hamster Kombat

Мошенники нацелились на россиян, играющих в популярную онлайн-игру Hamster Kombat, начав масштабную кампанию, предупредил Иван Лебедев, эксперт по кибербезопасности из F.A.C.C.T.

Один из главных рисков связан с угрозой доступа к криптокошелькам игроков. Около 200 веб-сайтов используют популярность игры для запуска специальных программ, известных как «дрейнеры», которые могут быстро вывести криптовалюту из кошельков жертв в кошельки злоумышленников.

Вторая угроза заключается в краже аккаунтов в Telegram. Хакеры убеждают пользователей авторизоваться на фишинговых страницах под видом запуска игрового бота. Если пользователь ведётся на уловку, его аккаунт может быть захвачен и использован против него.

Специалист подчеркнул, что несмотря на огромную популярность Hamster Kombat, игроки должны быть бдительны и внимательно следить за своими данными и финансовыми активами.