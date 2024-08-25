Россиян предупредили о мошеннических звонках от лица Сбербанка в Viber

Мошенники в России научились подделывать звонки с номера 900, который используется Сбербанком, используя для этого мессенджер Viber. О том, насколько это опасно, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, если человек отвечает на такой звонок, его приветствует робот, который сообщает о «прекращении» работы онлайн-приложения Сбербанка и предлагает дождаться «оператора». Этот «оператор» начинает расспрашивать о подозрительных транзакциях и затем предлагает переустановить приложение, не давая возможности проверить информацию, ссылаясь на возможную потерю доступа к деньгам.

Согласившись на «переустановку», жертва может потерять доступ к аккаунту на Госуслугах и мессенджерам, что открывает мошенникам путь к отправке запросов на переводы денег на поддельные карты или «безопасные» счета, а также к рассылке вредоносных ссылок. Юрист напоминает, что представители банков, социальных служб и операторов связи никогда не звонят через мессенджеры. Он советует обратить внимание на свои эмоции при получении таких звонков: если вы чувствуете волнение, страх или любопытство, лучше сразу положить трубку и внести номер в чёрный список, чтобы избежать беды.

Этот новый способ мошенничества особенно опасен тем, что звонок с поддельного номера выглядит как настоящий, вызывая у человека доверие. Эксперты настоятельно рекомендуют быть бдительными и не поддаваться на уловки, которые используют злоумышленники для получения доступа к личной информации и средствам.