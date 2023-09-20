Россиян предупредили о мошеннической активности из-за введения цифровых паспортов

По словам Бедерова, это может выражаться в усилении фишинга, когда мошенники будут предлагать пользователям переходить на фейковые сайты, замаскированные под «Госуслуги», чтобы завладеть данными для входа, кодами двухфакторной аутентификации и в конечном итоге персональной информацией пользователя.

Нужно это для оформления микрозаймов и кредитов, а также для других мошеннических действий. Бедеров предположил, что в связи с цифровыми паспортами мошенники могут резко активизироваться и накануне президентских выборов в 2024 году, чтобы манипулировать электронным голосованием.