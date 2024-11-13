Россиян предупредили о мошеннической схеме в период предновогодних скидок

Эксперты компании F.A.C.C.T. предупреждают об опасной схеме мошенников, в которой используются поддельные Telegram-боты для продажи якобы выгодных подарочных карт. Как рассказал ведущий аналитик Евгений Егоров, злоумышленники привлекают потенциальных жертв через соцсети и мессенджеры, предлагая им написать в личные сообщения для получения ссылки на бота. Этот бот предлагает приобрести подарочную карту с номиналом 5 тысяч рублей всего за 2,5 тысячи рублей, обещая скидку в 50%.

Однако на деле всё не так: форма для покупки карт на самом деле является фишинговой, и данные, введенные пользователем, могут быть использованы для кражи денег. Владельцам устройств на Android мошенники также предлагают установить специальное приложение, которое, как отмечает Егоров, содержит вредоносное ПО, позволяющее перехватывать SMS и push-уведомления для получения доступа к банковским картам. Эксперты указывают, что эти уловки особенно эффективны на фоне начавшегося сезона скидок, когда люди активнее ищут выгодные предложения.

По словам специалистов из Positive Technologies, интерес мошенников к подарочным картам объясняется их технической простотой и возможностью значительной прибыли. Александра Шмигирилова из «Код безопасности» добавляет, что широкая популярность карт как подарков делает их удобной приманкой для обмана, поскольку пользователи часто не могут отличить подлинные предложения от поддельных. Эксперты подчёркивают, что перед праздниками особенно уязвимы люди старшего возраста, а также те, кто стремится к скидкам, не проверяя источники.